  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Vielikarycki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Vielikarycki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Vielikarycki sielski Saviet, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Vielikarycki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Fläche 59 m²
Stockwerk 2/2
Objekt-Code 24225: Unsere Käufer zahlen keine Provision an die Agentur!Wir arbeiten mit Kred…
$25,000
Immobilienangaben in Vielikarycki sielski Saviet, Belarus

