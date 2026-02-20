Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Cierachouski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Cierachouski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Cierachouka, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Cierachouka, Belarus
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/3
3-Zimmer-Wohnung im Herzen von Terekhovka. Die Wohnung befindet sich in gutem Zustand, Doppe…
$20,339
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Cierachouski sielski Saviet, Belarus

