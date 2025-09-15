Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Skidzielski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Skidzielski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Skidzielski sielski Saviet, Belarus
Haus
Skidzielski sielski Saviet, Belarus
Fläche 133 m²
Gemütliches Haus zum Verkauf in einem schönen und abgeschiedenen Ort, wo die beiden Flüsse K…
$108,000
Immobilienangaben in Skidzielski sielski Saviet, Belarus

