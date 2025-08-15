Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Skidzielski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Skidzielski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Skidzielski sielski Saviet, Belarus
Haus
Skidzielski sielski Saviet, Belarus
Fläche 133 m²
Gemütliches Haus zum Verkauf in einem schönen und abgeschiedenen Ort, wo die beiden Flüsse K…
$108,000
Immobilienangaben in Skidzielski sielski Saviet, Belarus

