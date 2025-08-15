Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Scytkavicki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Scytkavicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Cierabuty, Belarus
Haus
Cierabuty, Belarus
Fläche 92 m²
Ein Haus zum Verkauf in ag Terebute, Starodorozhsky Bezirk.Gebäude: 1993 Geräumiges Haus. Ge…
$12,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Scytkavicki sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen