  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Sarsunski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Sarsunski sielski Saviet, Belarus

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 786 m² in Novy Dvor, Belarus
Gewerbefläche 786 m²
Novy Dvor, Belarus
Zimmer 43
Fläche 786 m²
Etagenzahl 2
$290,000
