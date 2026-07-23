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Restaurants in Retschyza, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 308 m² in Retschyza, Belarus
Restaurant, Café 308 m²
Retschyza, Belarus
Fläche 308 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf von Cafés in einer günstigen LageAnschrift: Gomel region, Rechitsky district, Rechit…
$189,000
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