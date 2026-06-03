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Gewerbeimmobilien in Retschyza, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 344 m² in Retschyza, Belarus
Gewerbefläche 344 m²
Retschyza, Belarus
Fläche 344 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf des Gebäudes (vollständiges Geschäft mit hoher Rendite)Adresse: Rechitsa, St. Sydko,…
$337,931
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Büro 856 m² in Retschyza, Belarus
Büro 856 m²
Retschyza, Belarus
Zimmer 10
Fläche 856 m²
Stockwerk 1/3
Wir bieten Ihrer Aufmerksamkeit ein freistehendes unvollendetes mothballed-Kapitalgebäude an…
$295,000
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