  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Prysnianski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Prysnianski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Prysno, Belarus
Haus
Prysno, Belarus
Fläche 188 m²
Unvollendete unvollendete Kapitalstruktur (Wohnhaus) wird in der Straße verkauft. Sowjetisch…
$15,000
Immobilienangaben in Prysnianski sielski Saviet, Belarus

