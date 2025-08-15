Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Prybarski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Prybarski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Prybarski sielski Saviet, Belarus
Haus
Prybarski sielski Saviet, Belarus
Fläche 119 m²
Zum Verkauf oder Austausch für eine Wohnung in Gomel, ein zweistöckiges Haus in der Station …
$36,500
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Prybarski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen