Gewerbeimmobilien in Pleschtschanizy, Belarus

5 immobilienobjekte total found
Produktion 209 m² in Pleschtschanizy, Belarus
Produktion 209 m²
Pleschtschanizy, Belarus
Fläche 209 m²
Stockwerk 1
Profitables Geschäft mit bereiter Infrastruktur und Shop Zu verkaufen profitable KFH mit be…
$255,000
Eine Anfrage stellen
Lager 503 m² in Pleschtschanizy, Belarus
Lager 503 m²
Pleschtschanizy, Belarus
Zimmer 1
Fläche 503 m²
Stockwerk 1/1
Ein Industriegebäude mit einer Fläche von 502,8 qm zum Verkauf. in Logoisk Bezirk. Das Gebäu…
$52,000
Eine Anfrage stellen
Lager 744 m² in Pleschtschanizy, Belarus
Lager 744 m²
Pleschtschanizy, Belarus
Zimmer 10
Fläche 744 m²
Stockwerk 2/2
Wir bringen Ihnen ein Grundstück mit einer dauerhaften Struktur an der Adresse: Minsk Region…
$150,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 744 m² in Pleschtschanizy, Belarus
Gewerbefläche 744 m²
Pleschtschanizy, Belarus
Zimmer 10
Fläche 744 m²
Etagenzahl 2
We bring to your attention a site with a capital structure located at the address: Minsk reg…
$180,000
Eine Anfrage stellen
