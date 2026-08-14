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Restaurants in Pinsk, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 1 384 m² in Pinsk, Belarus
Restaurant, Café 1 384 m²
Pinsk, Belarus
Fläche 1 384 m²
Etagenzahl 3
Multifunktionsgebäude zum Verkauf im historischen Zentrum von PinskAnschrift: Pinsk, Lenin S…
$680,000
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Restaurant, Café 989 m² in Pinsk, Belarus
Restaurant, Café 989 m²
Pinsk, Belarus
Fläche 989 m²
Etagenzahl 3
Multifunktionsgebäude zum Verkauf im historischen Zentrum von PinskAnschrift: Pinsk, Lenin S…
$500,000
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