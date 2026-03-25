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Gewerbeimmobilien in Pinsk, Belarus

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 3 538 m² in Pinsk, Belarus
Gewerbefläche 3 538 m²
Pinsk, Belarus
Fläche 3 538 m²
Stockwerk 1/1
Gewerberäume, Lagergebäude d. Pinsk, Krasnoarmeiska Straße, 18 bis Gesamtfläche: 3,537,6 m2 …
$1,67M
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Büro 3 538 m² in Pinsk, Belarus
Büro 3 538 m²
Pinsk, Belarus
Fläche 3 538 m²
Stockwerk 1/1
Einzelhandelsräume, Lagergebäude g. Pinsk, st. Krasnoarmeyskaya, 18 k Gesamtfläche: 3 53…
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