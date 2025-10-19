Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Pieskauski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Pieskauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Pacavichy, Belarus
Haus 3 zimmer
Pacavichy, Belarus
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 1
$25,000
Immobilienangaben in Pieskauski sielski Saviet, Belarus

