Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Orscha
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garage

Stadthäuser mit Garage in Orscha, Belarus

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Orscha, Belarus
Reihenhaus
Orscha, Belarus
Fläche 126 m²
Zu verkaufen ein komfortables Stadthaus in vier Wohnung Blockhaus in Orsha mit seinem umzäun…
$87,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Orscha, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen