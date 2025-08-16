Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Orscha
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Orscha, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Orscha, Belarus
Reihenhaus
Orscha, Belarus
Fläche 126 m²
Zum Verkauf komfortables Stadthaus in Orsha mit seinem umzäunten Gebiet und legalisierte fre…
$87,000
Immobilienangaben in Orscha, Belarus

