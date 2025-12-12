Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Niazbodzicki sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Niazbodzicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 384 m² in Niazbodzicki sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 384 m²
Niazbodzicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 384 m²
Etagenzahl 2
Gemütliches Herrenhaus mit einem Bad im Wald am Ufer des Sees 80 km. von Grodno.Lage und Inf…
$290,000
