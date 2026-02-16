Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Navakolasava
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Navakolasava, Belarus

5 immobilienobjekte total found
Produktion 1 354 m² in Navakolasava, Belarus
Produktion 1 354 m²
Navakolasava, Belarus
Fläche 1 354 m²
Stockwerk 1/1
Zwei Produktionsgebäude oder Betriebstischlerei ( Produktion von Euro-Fenstern, Türen, Holzp…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 2 939 m² in Navakolasava, Belarus
Gewerbefläche 2 939 m²
Navakolasava, Belarus
Fläche 2 939 m²
Wir bieten Ihnen einen interessanten Komplex von Gebäuden auf einem großen Grundstück, die v…
$365,700
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Geschäft 1 171 m² in Navakolasava, Belarus
Geschäft 1 171 m²
Navakolasava, Belarus
Fläche 1 171 m²
Etagenzahl 2
Ehemaliges Ladenhaus zum Verkauf. Es braucht Reparatur. Vertragsnummer mit der Agentur 622/1…
$45,000
Eine Anfrage stellen
Restaurant, Café 2 939 m² in Navakolasava, Belarus
Restaurant, Café 2 939 m²
Navakolasava, Belarus
Fläche 2 939 m²
Wir bieten Ihnen einen interessanten Komplex von Gebäuden auf einem großen Grundstück, die v…
$365,700
MwSt.
Eine Anfrage stellen
