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Wohnimmobilien in Navajelnia, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Navaelnya, Belarus
Haus
Navaelnya, Belarus
Fläche 35 m²
Ein Haus mit einem Grundstück ist zum Verkauf, befindet sich am Stadtrand von Novoelnya, Dya…
$15,500
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Immobilienangaben in Navajelnia, Belarus

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