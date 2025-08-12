Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Mjory, Belarus

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 189 m² in Mjory, Belarus
Gewerbefläche 189 m²
Mjory, Belarus
Fläche 189 m²
Stockwerk 1/1
Großes Ziegelzimmer mit Trockner und vielen Maschinen Vertragsnummer mit der Agentur 625\1 v…
$12,000
Eine Anfrage stellen
Geschäft 127 m² in Mjory, Belarus
Geschäft 127 m²
Mjory, Belarus
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/1
Das historische Zentrum der Stadt.Getrenntes Gebäude im zentralen Platz.Im Gebäude steht ein…
$30,500
Eine Anfrage stellen
