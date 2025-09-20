Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Miotcanski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Miotcanski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Vialikaja Uchaloda, Belarus
Wohnung
Vialikaja Uchaloda, Belarus
Fläche 32 m²
Wohnung zum Verkauf in einem Blockhaus in der Big Cool. Koordinaten: 54.201602, 28.616974. D…
$6,800
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Miotcanski sielski Saviet, Belarus

