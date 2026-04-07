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Gewerbeimmobilien in Miasocki sielski Saviet, Belarus

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 610 m² in Miasocki sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 1 610 m²
Miasocki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 51
Fläche 1 610 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen Gebäude im Erholungszentrum in der Nähe von Molodechno. ❤️ Zum Verkauf eines Wo…
$85,000
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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