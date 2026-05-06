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Wohneigentum mit Garten kaufen in Rajon Maladsetschna, Belarus

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Maladsetschna
50
Krasnienski sielski Saviet
32
Radaskovicki sielski Saviet
35
Aliachnovicki sielski Saviet
21
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32 immobilienobjekte total found
Haus in Haradzilauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Haradzilauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 71 m²
Zuverlässiges Haus und 25 Hektar in Soltans ❤️ Zuverlässiges Haus 70,6 qm mit einem Grundstü…
$11,500
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Haus in Miasocki sielski Saviet, Belarus
Haus
Miasocki sielski Saviet, Belarus
Fläche 46 m²
Das Ferienhaus 2 Etagen, komplett bereit für Wohnen, Holzverkleidung, Außenverkleidung moder…
$19,000
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Haus in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 56 m²
Zum Verkauf ein solides, isoliertes Haus im Dorf "Azurny-2008", Molodechny Bezirk Minsk, 198…
$11,500
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Alanya HomeAlanya Home
in Maladsetschna, Belarus
Maladsetschna, Belarus
Fläche 67 m²
Halbes Haus in Molodechno in der Nähe des alten Platzes ❤️Zum Verkauf ein halbes gemütliches…
$32,000
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Haus in Miasocki sielski Saviet, Belarus
Haus
Miasocki sielski Saviet, Belarus
Fläche 35 m²
Dacha mit Grundstück 5 S/T Goldener Herbst - Tatarshchizna ❤️Gemütliches Ferienhaus 1 km vom…
$14,000
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Haus in Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 45 m²
Gemütliches Ferienhaus mit Garage und Bad ❤️ Ausgezeichnetes Ferienhaus in der Gartenpartner…
$15,900
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Haus in Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 108 m²
Zu verkaufen ein gemütliches zweistöckiges Ferienhaus 40 km von Minsk in der Gartenpartnersc…
$29,000
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Haus in Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 67 m²
Grillhaus (3 Stockwerke) mit Erdgeschoss und Dachboden. Veranda, 3 Wohnzimmer und eine vergl…
$14,500
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Haus in Hranicy, Belarus
Haus
Hranicy, Belarus
Fläche 43 m²
Das Haus ihres Holzes, mit zwei Erweiterungen, in gutem Wohnzustand, sehr gemütlich und warm…
$29,000
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Haus in Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 53 m²
Günstiges 2-stöckiges Ferienhaus im / t "Ranet-1", Molodechnensky Bezirk Minsk Region., 36 k…
$13,900
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Haus in Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 45 m²
Zum Verkauf eine moderne Dacha in Molechno Richtung in 36 km von Minsk.Das Haus ist sperrig,…
$19,500
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Haus in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 80 m²
Hervorragendes starkes Holzhaus, Richtung Molodechnen, Bojary Bahnhof, Gartenverband Vesnya…
$9,500
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Haus in Vytrapauscyna, Belarus
Haus
Vytrapauscyna, Belarus
Fläche 187 m²
Cottage in den Vororten Molodechno! ❤️Komfortables dreistufiges Ziegelhaus in 67 Kilometern …
$189,000
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Haus in Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 30 m²
Billig zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus im / t "Planet 2001", Molodechny Bezirk der Region…
$12,500
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Ferienhaus in Cyscinski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Cyscinski sielski Saviet, Belarus
Fläche 171 m²
Dies ist ein Haus, in das Sie sich auf den ersten Blick verliebt. Das zweistöckige Haus wird…
$320,000
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Haus in Liebiadzieva, Belarus
Haus
Liebiadzieva, Belarus
Fläche 58 m²
Starkes Haus in Lebedevo mit einem Grundstück von 30 Hektar ❤️ Zum Verkauf ein starkes Block…
$22,900
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Haus in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 78 m²
Ein großes Haus zum Verkauf im Dorf Mozoli, Molodenchen Bezirk, Minsk Region. Weißes Ziegelh…
$41,000
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Haus in Radaschkowitschy, Belarus
Haus
Radaschkowitschy, Belarus
Fläche 79 m²
Gemütliches Haus zum Verkauf im Herzen des staatlichen Unternehmens Radoshkovichi 25 km von …
$43,000
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Haus in Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 158 m²
Zu verkaufen Hütte für eine große und freundliche Familie im Dorf "Green Dubravushka". Es gi…
$27,000
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Haus in Krasnaje, Belarus
Haus
Krasnaje, Belarus
Fläche 79 m²
Ein zuverlässiges Zuhause für Leben und Erholung ❤️ Geräumiges und zuverlässiges Haus für ko…
$49,900
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Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 58 m²
Zu verkaufen ein gemütliches zweistöckiges Ferienhaus 40 km von Minsk in der Gartenpartnersc…
$17,000
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Haus in Miasocki sielski Saviet, Belarus
Haus
Miasocki sielski Saviet, Belarus
Fläche 45 m²
Gemütliches Ferienhaus zum Verkauf in CT "Verasok", Molodechnen RichtungSuchen Sie einen Ort…
$29,900
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Haus in Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 169 m²
Geräumiges Haus zum Verkauf im Dorf Starinki, in Molodechnenski Bezirk Minsk Region. Das Hau…
$82,000
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Haus
Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 108 m²
Zum Verkauf ein gemütliches 2-stöckiges Ferienhaus mit urbanem Komfort umgeben von Wald! Mol…
$40,000
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Haus in Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 43 m²
Zum Verkauf Ferienhaus, Ziegelhaus (42.5 qm) in ST "Gesundheit", Molodechny Richtung - 38 km…
$11,000
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Ferienhaus in Maladsetschna, Belarus
Ferienhaus
Maladsetschna, Belarus
Fläche 300 m²
Zum Verkauf zweistufige Wohnfläche von 300 Quadratmetern, ideal für eine große Familie. Gerä…
$135,000
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Haus in Maladsetschna, Belarus
Haus
Maladsetschna, Belarus
Fläche 132 m²
Großes Doppelhaus in Molodechno Betrachten Sie die Möglichkeit, für eine Wohnung in Molodech…
$105,000
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Haus in Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
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Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 66 m²
Gemütliches Ferienhaus mit einem Herd in der Nähe des Bahnhofs ❤️Zweigeschossiges Ferienhaus…
$13,900
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Haus in Krasnaje, Belarus
Haus
Krasnaje, Belarus
Fläche 53 m²
Ein großartiger Ort für Entspannung, Erholung von der Hektik und der Hektik. Rund um die Gar…
$9,500
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Haus in Palacanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Palacanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 63 m²
Loghaus bereit mit Unterkunft mit einem Garten von 23.38 Hektar ❤️Gemütliches gepflegtes ein…
$9,800
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