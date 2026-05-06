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Wohnimmobilien mit Garage in Rajon Maladsetschna, Belarus

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Maladsetschna
50
Krasnienski sielski Saviet
32
Radaskovicki sielski Saviet
35
Aliachnovicki sielski Saviet
21
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32 immobilienobjekte total found
in Maladsetschna, Belarus
Maladsetschna, Belarus
Fläche 67 m²
Halbes Haus in Molodechno in der Nähe des alten Platzes ❤️Zum Verkauf ein halbes gemütliches…
$32,000
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Haus in Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 45 m²
Gemütliches Ferienhaus mit Garage und Bad ❤️ Ausgezeichnetes Ferienhaus in der Gartenpartner…
$15,900
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Haus in Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 108 m²
Zu verkaufen ein gemütliches zweistöckiges Ferienhaus 40 km von Minsk in der Gartenpartnersc…
$29,000
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Alanya HomeAlanya Home
Haus in Hranicy, Belarus
Haus
Hranicy, Belarus
Fläche 43 m²
Das Haus ihres Holzes, mit zwei Erweiterungen, in gutem Wohnzustand, sehr gemütlich und warm…
$29,000
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Haus in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 151 m²
Ein großes Haus für eine große Familie ❤️Wenn Sie schon lange nach einem geräumigen Haus suc…
$34,900
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Haus in Liebiadzieva, Belarus
Haus
Liebiadzieva, Belarus
Fläche 102 m²
Haus mit Blockgarage auf 25 Hektar im Zentrum von Lebedevo. ❤️ Gemütliches Loghaus mit einer…
$19,900
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MontbelMontbel
Haus in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 80 m²
Hervorragendes starkes Holzhaus, Richtung Molodechnen, Bojary Bahnhof, Gartenverband Vesnya…
$9,500
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Haus in Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 92 m²
Zum Verkauf ein ausgezeichnetes Ferienhaus in Molodechnensky Richtung 32 km von MKAD! Bahnst…
$18,400
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Haus in Vytrapauscyna, Belarus
Haus
Vytrapauscyna, Belarus
Fläche 187 m²
Cottage in den Vororten Molodechno! ❤️Komfortables dreistufiges Ziegelhaus in 67 Kilometern …
$189,000
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Haus in Liebiedzieuski sielski Saviet, Belarus
Haus
Liebiedzieuski sielski Saviet, Belarus
Fläche 93 m²
Brick Cottage 93 m2, Herd, Kamin, 9.32 Hektar, Wald, Fluss ❤️Das einzigartige Ziegelhaus von…
$16,500
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Ferienhaus in Cyscinski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Cyscinski sielski Saviet, Belarus
Fläche 171 m²
Dies ist ein Haus, in das Sie sich auf den ersten Blick verliebt. Das zweistöckige Haus wird…
$320,000
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Haus in Liebiadzieva, Belarus
Haus
Liebiadzieva, Belarus
Fläche 58 m²
Starkes Haus in Lebedevo mit einem Grundstück von 30 Hektar ❤️ Zum Verkauf ein starkes Block…
$22,900
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Haus in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
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Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 78 m²
Ein großes Haus zum Verkauf im Dorf Mozoli, Molodenchen Bezirk, Minsk Region. Weißes Ziegelh…
$41,000
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Haus in Aliachnovicy, Belarus
Haus
Aliachnovicy, Belarus
Fläche 88 m²
Gutes Haus mit allen Kommunikationen in ag. Olechnovici ❤️ Gemütliches Haus 87,5 m2 auf eine…
$64,900
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Haus in Maladsetschna, Belarus
Haus
Maladsetschna, Belarus
Fläche 110 m²
Haus 110 m2, 2 Stockwerke, Bad, Garage, 9 Hektar, Asphalt ❤️Ein gemütliches Zwei-Level-Log-H…
$75,000
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Haus in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
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Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 37 m²
Die ideale Option für diejenigen, die nicht nur ein Ferienhaus suchen, sondern ein Ort der M…
$10,900
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Haus in Krasnaje, Belarus
Haus
Krasnaje, Belarus
Fläche 79 m²
Ein zuverlässiges Zuhause für Leben und Erholung ❤️ Geräumiges und zuverlässiges Haus für ko…
$49,900
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Haus in Haradocki sielski Saviet, Belarus
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Haradocki sielski Saviet, Belarus
Fläche 53 m²
Gemütliches Ferienhaus mit Garage umgeben von Wald ❤️Fertig für Wohnhaus in der Gartenpartne…
$8,900
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in Maladsetschna, Belarus
Maladsetschna, Belarus
Fläche 87 m²
Halbes Haus mit Grundstück und Garage ❤️ Das halbe Haus mit eigenem Check-in. Adresse: G. Mo…
$34,900
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Haus in Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
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Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 169 m²
Geräumiges Haus zum Verkauf im Dorf Starinki, in Molodechnenski Bezirk Minsk Region. Das Hau…
$82,000
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Haus in Malinouscyna, Belarus
Haus
Malinouscyna, Belarus
Fläche 46 m²
Haus zum Wohnen und Ausruhen in der Nähe von Molodno ❤️ Zuverlässiges Haus mit Möbeln, Badew…
$21,000
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Haus in Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
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Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 156 m²
Gemütliches Ferienhaus mit einem Bad in ST "Autopilot" - nur 38 km von MoskauWenn Sie nach e…
$19,799
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Haus in Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 108 m²
Zum Verkauf ein gemütliches 2-stöckiges Ferienhaus mit urbanem Komfort umgeben von Wald! Mol…
$40,000
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Haus in Nasilava, Belarus
Haus
Nasilava, Belarus
Fläche 195 m²
Geräumiges Haus mit Bad und Garage in der Nähe von Molodechno ❤️Zweigeschossiges Haus mit Er…
$119,000
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Ferienhaus in Vytrapauscyna, Belarus
Ferienhaus
Vytrapauscyna, Belarus
Fläche 130 m²
Gemütliches Ferienhaus in Molodechnensky Bezirk ❤️ Komfortables Ferienhaus mit einer Gesamtf…
$99,900
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Haus in Palacanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Palacanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 56 m²
Gemütliches Landhaus nach vollständiger Rekonstruktion ❤️Es wird ein warmes Landhaus verkauf…
$26,500
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Ferienhaus in Maladsetschna, Belarus
Ferienhaus
Maladsetschna, Belarus
Fläche 300 m²
Zum Verkauf zweistufige Wohnfläche von 300 Quadratmetern, ideal für eine große Familie. Gerä…
$135,000
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Haus in Maladsetschna, Belarus
Haus
Maladsetschna, Belarus
Fläche 132 m²
Großes Doppelhaus in Molodechno Betrachten Sie die Möglichkeit, für eine Wohnung in Molodech…
$105,000
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Haus in Miasocki sielski Saviet, Belarus
Haus
Miasocki sielski Saviet, Belarus
Fläche 62 m²
Haus mit Bad und Land 15 Hektar, 3 Minuten zum Zug ❤️Warmes Blockhaus 61.8 m2 mit der Möglic…
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Fläche 150 m²
Einfamilienhaus 150 m2 in 2 km von Molodechno (D. Raevshchyna) ❤️Geräumiges Einfamilienhaus …
$101,900
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