  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Malabierastavicki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Malabierastavicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Malaya Berestovitsa, Belarus
Wohnung
Malaya Berestovitsa, Belarus
Fläche 107 m²
Ein halbes Haus steht zum Verkauf in Malaya Berestowice. Das Gebiet des Nationalen Sicherhei…
$21,000
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Malabierastavicki sielski Saviet, Belarus

