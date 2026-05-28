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Wohnimmobilien mit Swimmingpool in Lida District, Belarus

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Lida
56
Hancarski sielski Saviet
8
Dubrovienski sielski Saviet
6
Tracciakouski sielski Saviet
4
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2 immobilienobjekte total found
Haus in Tarnouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Tarnouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 171 m²
Ein Haus zu verkaufen 8 km von Lida, in Cybory. Das Haus ist eingeschossig mit einem Dachbod…
$93,000
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in Lida, Belarus
Lida, Belarus
Fläche 41 m²
1/2 Anteil am Eigentum eines Wohnhauses wird verkauft. Zentrale Wasser- und Gasversorgung, l…
$20,000
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Eigenschaftstypen in Lida District

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Lida District, Belarus

mit Garage
mit Garten
Günstige
Luxuriös
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