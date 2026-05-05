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Wohnimmobilien mit Garage in Lida District, Belarus

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Lida
49
Dubrovienski sielski Saviet
7
Hancarski sielski Saviet
7
Tracciakouski sielski Saviet
3
14 immobilienobjekte total found
Haus in Hancarski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hancarski sielski Saviet, Belarus
Fläche 78 m²
Haus zum Verkauf in Dorja Das Haus ist sehr warm - das Material der Außen- und Innenwände is…
$16,584
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Haus in Hancarski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hancarski sielski Saviet, Belarus
Fläche 115 m²
Gemütliches Ferienhaus zum Verkauf in malerischen Dorzh Preis nach Vereinbarung Eine tolle O…
$15,000
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 91 m²
Gemütliches Ziegelhaus zum Verkauf in Lida, Klimko St.! Auf der Suche nach einem komfortable…
$45,000
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AdriastarAdriastar
Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 98 m²
Warenbezeichnung Haus zum Verkauf in der Gegend des Krankenhauses, 1970, gebaut, Holz, mit Z…
$35,000
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 176 m²
Ein funktionelles Wohnhaus auf der Straße steht zum Verkauf. 1. Hasanovskaya ... Block Ziege…
$54,000
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Haus in Piersamajski, Belarus
Haus
Piersamajski, Belarus
Fläche 62 m²
Suchen Sie einen ruhigen Ort in der Nähe der Stadt? Dieses Haus ist eine ideale Option für e…
$23,000
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MontbelMontbel
Haus in Piersamajski, Belarus
Haus
Piersamajski, Belarus
Fläche 62 m²
Suchen Sie einen ruhigen Ort in der Nähe der Stadt? Dieses Haus ist eine ideale Option für e…
$19,900
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 84 m²
Wohnhaus zum Verkauf (auf Sloboda) auf der Straße Dzerzhinsky, gebaut 2003 ( Hund 344/2). Wa…
$64,000
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 93 m²
Geräumiges Wohnhaus zum Verkauf im Jugendviertel. Die Gesamtfläche beträgt 93.1m2, 4 Wohnzim…
$65,000
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Haus in Hancarski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hancarski sielski Saviet, Belarus
Fläche 110 m²
Wir bieten Ihnen ein geräumiges Wohnhaus mit einem eigenen Territorium von 6,22 Acres, Bäder…
$13,500
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 138 m²
Im "königlichen Dorf" verkauft Luxushütte mit guten Reparaturen, eine große Garage und Hozbu…
$135,000
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in Dubrounia, Belarus
Dubrounia, Belarus
Fläche 115 m²
In unmittelbarer Nähe der Stadt wird ein halbes Haus (4-Zimmer-Wohnung) mit einer Gesamtfläc…
$27,000
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 73 m²
Einstöckiges Haus im Jugendmikrobezirk zu verkaufen. Das Haus verfügt über 4 Zimmer und eine…
$26,500
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 100 m²
Ein Haus mit Ziegelmansard ist in Jugend zu verkaufen. Gesamtfläche von 100m2, Wohnfläche 46…
$37,000
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Eigenschaftstypen in Lida District

wohnungen
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Immobilienangaben in Lida District, Belarus

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