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Wohneigentum mit Garten kaufen in Lida District, Belarus

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Lida
49
Dubrovienski sielski Saviet
7
Hancarski sielski Saviet
7
Tracciakouski sielski Saviet
3
14 immobilienobjekte total found
in Tracciakouski sielski Saviet, Belarus
Tracciakouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 95 m²
Weniger als 1 km bis g. Lida in Ostrovlya, in der Nähe des zentralen Wassers, der Gaspipelin…
$29,000
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Haus in Hancarski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hancarski sielski Saviet, Belarus
Fläche 115 m²
Gemütliches Ferienhaus zum Verkauf in malerischen Dorzh Preis nach Vereinbarung Eine tolle O…
$15,000
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Haus in Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 51 m²
Bauernhof zum Verkauf am Stadtrand von Lida in Pridybayly, 5-10 Autominuten von der Südstadt…
$5,900
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Alanya HomeAlanya Home
Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 115 m²
Haus zum Verkauf in Lida auf Victory Avenue, 176. Geräumiges und zuverlässiges Backsteinhaus…
$28,000
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 176 m²
Ein funktionelles Wohnhaus auf der Straße steht zum Verkauf. 1. Hasanovskaya ... Block Ziege…
$54,000
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Haus in Hancarski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hancarski sielski Saviet, Belarus
Fläche 45 m²
Ein Gartenhaus steht zum Verkauf in der Nähe von D. Dorji, geeignet für ganzjährig leben. Kü…
$17,500
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GrekodomGrekodom
Haus in Piersamajski, Belarus
Haus
Piersamajski, Belarus
Fläche 62 m²
Suchen Sie einen ruhigen Ort in der Nähe der Stadt? Dieses Haus ist eine ideale Option für e…
$23,000
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Haus in Piersamajski, Belarus
Haus
Piersamajski, Belarus
Fläche 62 m²
Suchen Sie einen ruhigen Ort in der Nähe der Stadt? Dieses Haus ist eine ideale Option für e…
$19,900
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 62 m²
Auf der Dzerzhinsky Straße auf einem großen Grundstück von 10.26 Acres unter zahlreichen thu…
$26,500
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Haus in Hancarski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hancarski sielski Saviet, Belarus
Haus zum Verkauf in der Wohnanlage ST "Prinemanskoye", Lida Bezirk. Das Haus ist 2 Stockwerk…
$10,000
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Haus in Hancarski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hancarski sielski Saviet, Belarus
Fläche 110 m²
Wir bieten Ihnen ein geräumiges Wohnhaus mit einem eigenen Territorium von 6,22 Acres, Bäder…
$13,500
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 138 m²
Im "königlichen Dorf" verkauft Luxushütte mit guten Reparaturen, eine große Garage und Hozbu…
$135,000
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in Dubrounia, Belarus
Dubrounia, Belarus
Fläche 115 m²
In unmittelbarer Nähe der Stadt wird ein halbes Haus (4-Zimmer-Wohnung) mit einer Gesamtfläc…
$27,000
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 100 m²
Ein Haus mit Ziegelmansard ist in Jugend zu verkaufen. Gesamtfläche von 100m2, Wohnfläche 46…
$37,000
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