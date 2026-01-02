Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Liadski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Liadski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Horkauskaja Slabada, Belarus
Haus
Horkauskaja Slabada, Belarus
Fläche 73 m²
Zu verkaufen ein Wohnhaus im Dorf Gorkovskaya Sloboda in 15 Minuten von der Stadt. Worm und …
$5,900
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Liadski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen