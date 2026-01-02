Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Liadski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Liadski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Horkauskaja Slabada, Belarus
Haus
Horkauskaja Slabada, Belarus
Fläche 73 m²
Zu verkaufen ein Wohnhaus im Dorf Gorkovskaya Sloboda in 15 Minuten von der Stadt. Worm und …
$5,900
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Liadski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen