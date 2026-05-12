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Wohnungen mit Garage in Liadski sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Liadski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Liadski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/2
Ort:Chervensky Bezirk, Khutor. 60 km von Moscow Ring Road (50 Minuten mit dem Taxi nach Mogi…
$12,400
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Immobilienangaben in Liadski sielski Saviet, Belarus

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