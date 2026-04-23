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Wohnungen in Liadski sielski Saviet, Belarus

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Wohnung in Liadski sielski Saviet, Belarus
Wohnung
Liadski sielski Saviet, Belarus
Fläche 38 m²
Ort: Chervensky Bezirk, Khutor. 60 km von Moscow Ring Road (50 Minuten mit dem Taxi nach Mog…
$12,500
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