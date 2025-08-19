Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Lazdunski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Lazdunski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Lazduny 1, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Lazduny 1, Belarus
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige 2-Zimmer-Wohnung in der Nähe von Lazduna Ivievsky Distrikt M6. 1 Etage eines Ziege…
$2,100
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Lazdunski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen