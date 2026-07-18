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Wohneigentum mit Garten kaufen in Lahojsk District, Belarus

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Bialarucki sielski Saviet
36
Lahojsk selsaviet
26
Astrosycki sielski Saviet
20
Hajnienski sielski Saviet
11
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30 immobilienobjekte total found
Haus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Haus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 63 m²
Ästhetische und gründliche Garten 2-Level-Haus, voll zum Wohnen bereit, aus Gassilikatblöcke…
$33,069
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Haus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Haus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 103 m²
Einzigartiges Angebot! Zwei Häuser auf demselben Grundstück!Zwei Häuser auf einem Grundstück…
$138,667
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Haus in Astrosycki sielski Saviet, Belarus
Haus
Astrosycki sielski Saviet, Belarus
Fläche 296 m²
Modernes Ferienhaus für ganzjähriges Wohnen im gemütlichen Dorf Monchaki für ein komfortable…
$250,000
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Value OneValue One
Haus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Haus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 108 m²
Gemütliches Ziegelhaus auf einem Grundstück von 10 Hektar ❤️Zum Verkauf ein gemütliches Zieg…
$86,613
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Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Haus in Svabski sielski Saviet, Belarus
Haus
Svabski sielski Saviet, Belarus
Fläche 117 m²
$155,904
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Ferienhaus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 119 m²
Exklusive neue einzigartige Premium-Class-Ferienhaus 100% bereit mit Möbeln wird an das reno…
$230,000
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TekceTekce
Haus in Alieksycy, Belarus
Haus
Alieksycy, Belarus
Fläche 70 m²
Gemütliches Haus auf einem Grundstück von 24 Hektar mit Wald und Fluss ❤️ Gutes Loghaus im J…
$72,000
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Haus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Haus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 34 m²
10 Hektar Land zum Verkauf in der Gartenpartnerschaft "Veras 91" Das Grundstück ist flach, q…
$17,000
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Haus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Haus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 376 m²
Zum Verkauf ein Haus 15 km von der Moskauer Ringstraße, Myadel Richtung, Minsk Region, Logoy…
$139,000
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Ferienhaus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 421 m²
Luxus Landhaus im skandinavischen Stil für ein glückliches Leben.Wir präsentieren Ihnen ein …
$381,335
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Haus in Lahojsk selsaviet, Belarus
Haus
Lahojsk selsaviet, Belarus
Fläche 110 m²
In der Nähe der Skigebiete "Silichi" und "Logozhesk" wird ein Haus zum ganzjährigen Leben ve…
$150,801
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Haus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Haus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 148 m²
Ein beliebtes Reiseziel für Feiertage. Asphaltstraße zur Gartenpartnerschaft. Im Sommer fahr…
$49,889
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Ferienhaus in Lahojsk selsaviet, Belarus
Ferienhaus
Lahojsk selsaviet, Belarus
Fläche 707 m²
Zum Verkauf eine einzigartige "Country Mansion" Premium-Klasse 100% bereit mit Möbeln in ein…
$1,10M
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Ferienhaus in Lahojsk selsaviet, Belarus
Ferienhaus
Lahojsk selsaviet, Belarus
Fläche 297 m²
$114,900
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Haus in Lahojsk selsaviet, Belarus
Haus
Lahojsk selsaviet, Belarus
Fläche 79 m²
Stell dir ein Wochenende vor. Sie wachen auf zum Singen von Vögeln, Kaffeebrauen und schauen…
$57,000
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Ferienhaus in Hajnienski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Hajnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 178 m²
Zum Verkauf ein gutes Haus von individuellem Design und Layout 25 km von Minsk, 10 Minuten v…
$142,600
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Ferienhaus in Hastsilavichy, Belarus
Ferienhaus
Hastsilavichy, Belarus
Fläche 315 m²
Eine exklusive Immobilie zum Verkauf. Das Anwesen in der Nähe von Logoisk. Eine ausgezeichne…
$211,572
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Haus in Lahojsk selsaviet, Belarus
Haus
Lahojsk selsaviet, Belarus
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Frame-back Wohnhaus des finnischen Projekts mit einer Terrasse.Gesamtfläche: 10…
$156,694
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Haus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Haus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 173 m²
Einzigartiges Angebot! Waldgrundstück von 25 Hektar und ein starkes Haus in der Nähe des See…
$38,283
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Ferienhaus in Cudzienicy, Belarus
Ferienhaus
Cudzienicy, Belarus
Fläche 196 m²
Zu verkaufen ist ein exklusives einzigartiges Ferienhaus mit einem "Spa-Komplex" von Premium…
$699,000
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Haus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Haus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 662 m²
$1,58M
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Haus in Astrosycki sielski Saviet, Belarus
Haus
Astrosycki sielski Saviet, Belarus
Fläche 177 m²
Die gepflegte Gartenpartnerschaft "Spillars"!Haus mit einem Grundstück von 5,86 Hektar in ST…
$27,040
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Haus in Lahojsk, Belarus
Haus
Lahojsk, Belarus
Fläche 80 m²
$65,826
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Haus in Januskavicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Januskavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 88 m²
$82,500
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Haus in Januskavicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Januskavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 62 m²
Ich werde ein Haus in Weißrussland, Logoysky Bezirk, D. Slizhino verkaufen. Malerische Orte.…
$28,652
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Haus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Haus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 73 m²
$132,900
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in Januskavicki sielski Saviet, Belarus
Januskavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 120 m²
$68,459
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Haus in Hajnienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hajnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 74 m²
Es ist in einem malerischen Ort zu verkaufen.S/T Yagodka-2002 ist von einem Wald umgeben, in…
$58,000
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Haus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Haus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 59 m²
Dacha in Myadel Richtung 27 km. von MKAD (ST Med-Vyach).Das Holzhaus ist mit Ziegel gefütter…
$10,227
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Haus in Bielaje, Belarus
Haus
Bielaje, Belarus
Fläche 51 m²
$6,063
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