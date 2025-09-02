Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Krynicny sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Krynicny sielski Saviet, Belarus
Haus
Krynicny sielski Saviet, Belarus
Fläche 50 m²
Ein Haus mit einem großen Grundstück (25 Hektar) am Ufer des Pripyat River ist zum Verkauf. …
$9,500
Immobilienangaben in Krynicny sielski Saviet, Belarus

