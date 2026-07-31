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Wohneigentum mit Garten kaufen in Krasnienski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 54 m²
Das Ferienhaus liegt 40 km vom MKAD entfernt. Garden Association Green Hills-2, Molodechens…
$10,900
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Haus in Krasnaje, Belarus
Haus
Krasnaje, Belarus
Fläche 79 m²
Ein zuverlässiges Zuhause für Leben und Erholung ❤️ Geräumiges und zuverlässiges Haus für ko…
$49,900
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Haus in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 43 m²
Dacha in CT "Medtechnician" - Ihre persönliche Ecke der Natur❤️Molodechno Bezirk | zweistöck…
$16,671
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TekceTekce
in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 80 m²
Hervorragendes Halbhaus 80 qm mit einer separaten Garage und Bad. ❤️Dieses Haus ist ein wund…
$33,900
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Haus in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 80 m²
Ausgezeichnetes starkes Holzhaus, Richtung Molodechnen, Bahnhof der Züge Olekhnovichi und Bo…
$10,900
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Immobilienangaben in Krasnienski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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