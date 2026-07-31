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Wohnimmobilien mit Garage in Krasnienski sielski Saviet, Belarus

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häuser
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4 immobilienobjekte total found
Haus in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 37 m²
Die ideale Option für diejenigen, die nicht nur ein Ferienhaus suchen, sondern ein Ort der M…
$10,900
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Haus in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 27 m²
Das Cottage liegt 50 km vom MKAD entfernt. Gartenverband Monolith-92, Richtung Molodechensk…
$7,500
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in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 80 m²
Hervorragendes Halbhaus 80 qm mit einer separaten Garage und Bad. ❤️Dieses Haus ist ein wund…
$33,900
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TekceTekce
Haus in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 80 m²
Ausgezeichnetes starkes Holzhaus, Richtung Molodechnen, Bahnhof der Züge Olekhnovichi und Bo…
$10,900
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Immobilienangaben in Krasnienski sielski Saviet, Belarus

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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