  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Jzufouski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Jzufouski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 305 m² in Juzufova, Belarus
Gewerbefläche 305 m²
Juzufova, Belarus
Fläche 305 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen, ag. Yuzufovo, Bezirk Minsk, Myadelskoye, zum Beispiel 16 km von der MKABL-Regi…
$63,900
