  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Jraciskauski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Jraciskauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Jraciskauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Jraciskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 117 m²
Grillhaus mit Terrasse, Bad und gepflegtem Grundstück in der Stadt. Lage: Yuratishki Dorf, I…
$42,000
