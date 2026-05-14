Wohneigentum mit Garten kaufen in Hrodsenskaja Woblasz, Belarus

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Hrodna
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Lida
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Slonim
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Nawahrudak
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81 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Sinki, Belarus
Ferienhaus
Sinki, Belarus
Fläche 130 m²
Geräumiges Zwei-Level-Haus in der landwirtschaftlichen Stadt Sinki ❤️ Das Haus mit einer Ges…
$49,900
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Haus in Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 46 m²
Ein Haus zum Verkauf in Novoselki ist eine ausgezeichnete Option für diejenigen, die nach Ra…
$19,900
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 61 m²
Auf Sloboda, die Straße runter. Proletarier zum Verkauf gutes Haus mit Annehmlichkeiten, Hei…
$39,000
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Haus in Slonim, Belarus
Haus
Slonim, Belarus
Fläche 70 m²
Ein Haus zum Verkauf. Wiedervereinigungen. Die Gesamtfläche des Hauses beträgt 70.0 m2, Wohn…
$25,000
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Haus in Radun, Belarus
Haus
Radun, Belarus
Fläche 118 m²
Ein Teil des Hauses ist in GP zu verkaufen. Radun vom Bezirk Voronov. Tolle Option für eine …
$18,300
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Haus in Dzyatlava, Belarus
Haus
Dzyatlava, Belarus
Fläche 114 m²
Das Haus befindet sich auf der zentralen Straße in der Nähe des Stadtzentrums. Die Gesamtflä…
$25,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Haus in Zyrmunski sielski Saviet, Belarus
Haus
Zyrmunski sielski Saviet, Belarus
Fläche 65 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Wohnhaus im Dorf Zalessky. Ein idealer Ort für diejenigen, die v…
$9,000
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Haus in Vierabjevicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Vierabjevicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 65 m²
Zu verkaufen ein Wohnhaus an der Adresse Polberg, 18 (Novogrudok Bezirk). Das Haus ist Holz,…
$11,991
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Haus in Hancarski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hancarski sielski Saviet, Belarus
Haus zum Verkauf in der Wohnanlage ST "Prinemanskoye", Lida Bezirk. Das Haus ist 2 Stockwerk…
$10,000
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Haus in Dzieraviancycki sielski Saviet, Belarus
Haus
Dzieraviancycki sielski Saviet, Belarus
Fläche 47 m²
Zum Verkauf ein gutes, gepflegtes Haus. Das Haus verfügt über drei Zimmer, eine Küche, eine …
$9,000
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Haus in Kapciouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kapciouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 83 m²
Zum Verkauf eine ausgezeichnete 2-stöckige Hütte Mansard Typ in ST "Niva" 8 km von Grodno. D…
$31,000
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Haus in Hrodna, Belarus
Haus
Hrodna, Belarus
Fläche 82 m²
Das Haus befindet sich auf einem Grundstück auf der rechten Seite von PNV, mit einer Fläche …
$100,000
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Haus in Hancarski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hancarski sielski Saviet, Belarus
Fläche 110 m²
Wir bieten Ihnen ein geräumiges Wohnhaus mit einem eigenen Territorium von 6,22 Acres, Bäder…
$12,993
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in Radun, Belarus
Radun, Belarus
Fläche 60 m²
Die Hälfte des Hauses ist im Stadtdorf Radun im Voronowski Bezirk zu verkaufen, 25 km von Li…
$15,500
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Haus in Paulauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Paulauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 70 m²
Auf Verkauf ein Wohnhaus, weg von der Truppe der Stadt in Petralevichi 2. Das Haus befindet …
$14,000
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Haus in Kapciouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kapciouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 24 m²
Zu verkaufen in der Gartenpartnerschaft "Cardannik".Der Standort liegt an seinem extremen, 5…
$11,000
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Ferienhaus in Valieuka, Belarus
Ferienhaus
Valieuka, Belarus
Fläche 131 m²
Ein schickes Ferienhaus aus einem Loghaus umgeben von einer wunderschönen Landschaft und neb…
$199,000
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Haus in Nawahrudak, Belarus
Haus
Nawahrudak, Belarus
Fläche 73 m²
Auf Verkauf Wohnhaus bei 4 pro. Sechko, 2, Novogrudok. Gesamtfläche von 72,9 Quadratmetern, …
$25,300
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Haus in Stancyja Razanka, Belarus
Haus
Stancyja Razanka, Belarus
Fläche 212 m²
Ein zweistöckiges Wohnhaus zum Verkauf. Rozhanka bei Shchuchin auf der Bahnstrecke Moskau - …
$43,000
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Haus in Hancarski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hancarski sielski Saviet, Belarus
Fläche 115 m²
Gemütliches Ferienhaus zum Verkauf in malerischen Dorzh Preis nach Vereinbarung Eine tolle O…
$15,000
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Haus in Slonim, Belarus
Haus
Slonim, Belarus
Fläche 88 m²
Angebot zum Verkauf ein sauberes und sauberes Wohnhaus aus Zinderbeton 1976 gebaut auf der P…
$25,000
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in Dubrounia, Belarus
Dubrounia, Belarus
Fläche 115 m²
In unmittelbarer Nähe der Stadt wird ein halbes Haus (4-Zimmer-Wohnung) mit einer Gesamtfläc…
$27,000
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Haus in Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Wohnhaus D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (Novogrudok Bezirk). Die Gesamtfläche b…
$97,000
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 100 m²
Ein Haus mit Ziegelmansard ist in Jugend zu verkaufen. Gesamtfläche von 100m2, Wohnfläche 46…
$37,000
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Haus in Slonim, Belarus
Haus
Slonim, Belarus
Fläche 65 m²
Ein Haus mit einem Dachboden auf der Straße von Astronauten ist zum Verkauf. Gesamtfläche -6…
$23,900
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 115 m²
Haus zum Verkauf in Lida auf Victory Avenue, 176. Geräumiges und zuverlässiges Backsteinhaus…
$28,000
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Haus in Slonim, Belarus
Haus
Slonim, Belarus
Fläche 54 m²
Es ist ein Haus zum Verkauf. Sinichkin. Das Haus ist Holz, mit Ziegel gefüttert. Gesamtfläch…
$30,800
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Haus in Radun, Belarus
Haus
Radun, Belarus
Fläche 98 m²
Ein gemütliches Haus zum Verkauf in G.P. Radun, Voronowski Bezirk auf der Dzerzhinsky Street…
$21,500
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Haus in Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
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Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 51 m²
Bauernhof zum Verkauf am Stadtrand von Lida in Pridybayly, 5-10 Autominuten von der Südstadt…
$5,900
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Haus in Smarhon, Belarus
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Smarhon, Belarus
Fläche 125 m²
3-geschossiges Haus 124 m2, 4 Zimmer, Gasheizung, großer Keller, Garage, Bad ❤️Geräumiger 3-…
$120,000
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