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Wohnimmobilien mit Garage in Hrodsenskaja Woblasz, Belarus

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Hrodna
127
Lida
56
Slonim
76
Nawahrudak
24
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80 immobilienobjekte total found
Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 61 m²
Auf Sloboda, die Straße runter. Proletarier zum Verkauf gutes Haus mit Annehmlichkeiten, Hei…
$39,000
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Haus in Slonim, Belarus
Haus
Slonim, Belarus
Fläche 70 m²
Ein Haus zum Verkauf. Wiedervereinigungen. Die Gesamtfläche des Hauses beträgt 70.0 m2, Wohn…
$25,000
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Haus in Nawahrudak, Belarus
Haus
Nawahrudak, Belarus
Fläche 119 m²
Separates Gebäude zum Verkauf in Novogrudok auf 1 pro. Volchetsky Straße (kannte Konstruktio…
$25,000
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AdriastarAdriastar
Haus in Radun, Belarus
Haus
Radun, Belarus
Fläche 118 m²
Ein Teil des Hauses ist in GP zu verkaufen. Radun vom Bezirk Voronov. Tolle Option für eine …
$18,300
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Haus in Slonim, Belarus
Haus
Slonim, Belarus
Fläche 230 m²
Zum Verkauf komfortabler Block mit rauem Finish und ausgezeichnete Layout des Hauses 2016. g…
$58,000
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Haus in Siankouscynski sielski Saviet, Belarus
Haus
Siankouscynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 122 m²
Ein geräumiges und warmes Haus zum Verkauf im Dorf. Der Schnitt. Die Gesamtfläche des Hauses…
$42,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Haus in Hancarski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hancarski sielski Saviet, Belarus
Fläche 110 m²
Wir bieten Ihnen ein geräumiges Wohnhaus mit einem eigenen Territorium von 6,22 Acres, Bäder…
$12,993
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in Radun, Belarus
Radun, Belarus
Fläche 60 m²
Die Hälfte des Hauses ist im Stadtdorf Radun im Voronowski Bezirk zu verkaufen, 25 km von Li…
$15,500
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Ferienhaus in Valieuka, Belarus
Ferienhaus
Valieuka, Belarus
Fläche 131 m²
Ein schickes Ferienhaus aus einem Loghaus umgeben von einer wunderschönen Landschaft und neb…
$199,000
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Haus in Padlabienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Padlabienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 184 m²
Das Haus ist im Verkauf, wie ein Magazindeckel!Unglaublich komfortables und technologisches …
Preis auf Anfrage
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Haus in Slonim, Belarus
Haus
Slonim, Belarus
Fläche 136 m²
Mehrstufiges, Ziegelhaus auf Volnoye Lane, mit einer Gesamtfläche von 136.0 qm.. Das Haus is…
$64,500
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Haus in Nawahrudak, Belarus
Haus
Nawahrudak, Belarus
Fläche 73 m²
Auf Verkauf Wohnhaus bei 4 pro. Sechko, 2, Novogrudok. Gesamtfläche von 72,9 Quadratmetern, …
$25,300
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Haus in Stancyja Razanka, Belarus
Haus
Stancyja Razanka, Belarus
Fläche 212 m²
Ein zweistöckiges Wohnhaus zum Verkauf. Rozhanka bei Shchuchin auf der Bahnstrecke Moskau - …
$43,000
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Haus in Hancarski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hancarski sielski Saviet, Belarus
Fläche 115 m²
Gemütliches Ferienhaus zum Verkauf in malerischen Dorzh Preis nach Vereinbarung Eine tolle O…
$15,000
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Haus in Slonim, Belarus
Haus
Slonim, Belarus
Fläche 88 m²
Angebot zum Verkauf ein sauberes und sauberes Wohnhaus aus Zinderbeton 1976 gebaut auf der P…
$25,000
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in Dubrounia, Belarus
Dubrounia, Belarus
Fläche 115 m²
In unmittelbarer Nähe der Stadt wird ein halbes Haus (4-Zimmer-Wohnung) mit einer Gesamtfläc…
$27,000
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Haus in Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Wohnhaus D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (Novogrudok Bezirk). Die Gesamtfläche b…
$97,000
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 100 m²
Ein Haus mit Ziegelmansard ist in Jugend zu verkaufen. Gesamtfläche von 100m2, Wohnfläche 46…
$37,000
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Haus in Lyubcha, Belarus
Haus
Lyubcha, Belarus
Fläche 80 m²
Es steht zum Verkauf in Ag. Lubcha (Novogrudok R-N), 1 per. Rysinski, 7. Das Haus ist gerahm…
$22,100
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Haus in Slonim, Belarus
Haus
Slonim, Belarus
Fläche 65 m²
Ein Haus mit einem Dachboden auf der Straße von Astronauten ist zum Verkauf. Gesamtfläche -6…
$23,900
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Haus in Slonim, Belarus
Haus
Slonim, Belarus
Fläche 230 m²
Zum Verkauf komfortabler Block mit rauem Finish und ausgezeichnete Layout des Hauses 2016. g…
$58,000
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Haus in Slonim, Belarus
Haus
Slonim, Belarus
Fläche 54 m²
Es ist ein Haus zum Verkauf. Sinichkin. Das Haus ist Holz, mit Ziegel gefüttert. Gesamtfläch…
$30,800
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Haus in Radun, Belarus
Haus
Radun, Belarus
Fläche 98 m²
Ein gemütliches Haus zum Verkauf in G.P. Radun, Voronowski Bezirk auf der Dzerzhinsky Street…
$21,500
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 84 m²
Wohnhaus zum Verkauf (auf Sloboda) auf der Straße Dzerzhinsky, gebaut 2003 ( Hund 344/2). Wa…
$64,000
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Haus in Smarhon, Belarus
Haus
Smarhon, Belarus
Fläche 125 m²
3-geschossiges Haus 124 m2, 4 Zimmer, Gasheizung, großer Keller, Garage, Bad ❤️Geräumiger 3-…
$120,000
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Ferienhaus in Aschmjany, Belarus
Ferienhaus
Aschmjany, Belarus
Fläche 158 m²
Auf einem gut gepflegten Grundstück mit einer Fläche von 0,25 Hektar gibt es ein modernes, h…
$129,000
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Ferienhaus in Smarhon, Belarus
Ferienhaus
Smarhon, Belarus
Fläche 193 m²
Wir präsentieren Ihnen ein 3-stufiges Ziegelhaus, komplett bereit für Belegung. Im Erdgescho…
$90,000
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Haus in Kryvichy, Belarus
Haus
Kryvichy, Belarus
Fläche 82 m²
Ein Haus zum Verkauf in 1957.p. Im Jahr 2025 wurde der Wiederaufbau durchgeführt und alle mo…
$12,500
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Haus in Slonim, Belarus
Haus
Slonim, Belarus
Fläche 133 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus in Slonim auf der Straße Maxim Gorky. Die Gesamtfläche des Hauses b…
$45,500
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 98 m²
Warenbezeichnung Haus zum Verkauf in der Gegend des Krankenhauses, 1970, gebaut, Holz, mit Z…
$35,000
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