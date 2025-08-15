Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Horski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Horski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Horski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Horski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 4/5
Drei-Zimmer-Wohnung im Dorf Mezica. Der Wald ist da. Am Fluss Ulla. Ein toller Ort zum Angel…
$8,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Horski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen