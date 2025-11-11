Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Belarus
  3. Haradocki sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Haradocki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 106 m² in Haradok, Belarus
Gewerbefläche 106 m²
Haradok, Belarus
Fläche 106 m²
Stockwerk 1/1
$12,500
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
