Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Farynauski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Farynauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Zimmer in Farynauski sielski Saviet, Belarus
Zimmer
Farynauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/1
Betriebsbereites Geschäft ist zum Verkauf, Erholungszentrum "Dak Lake", in Vitebsk Region, P…
$450,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Farynauski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen