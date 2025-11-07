Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Fanipal
  4. Langfristige Vermietung
  5. Lager

Langfristige Miete von Lager in Fanipal, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Lager 750 m² in Fanipal, Belarus
Lager 750 m²
Fanipal, Belarus
Zimmer 1
Fläche 750 m²
Stockwerk 1
Neues Lager in Fanipol, Zavodskaya str. 41 D Die Gesamtfläche beträgt 750 Quadratmeter. Dec…
Preis auf Anfrage
