Wohnimmobilien in Ejhierdauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Ejhierdauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Ejhierdauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 49 m²
Zu verkaufen ist ein schickes restauriertes Holzhaus in einem ruhigen Dorf in der Nähe des W…
$12,000
Immobilienangaben in Ejhierdauski sielski Saviet, Belarus

