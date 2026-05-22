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Wohnimmobilien mit Garage in Rajon Dsjarschynsk, Belarus

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Fanipalski sielski Saviet
26
Dziamidavicki sielski Saviet
24
Stankauski sielski Saviet
14
Fanipal
15
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30 immobilienobjekte total found
Haus 2 zimmer in Dsjarschynsk, Belarus
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Haus 2 zimmer
Dsjarschynsk, Belarus
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf hochwertiges, elterliches, ausgestattetes Wohnhaus in der Stadt Dzerzhinsk (27 k…
$65,000
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Haus in Nieharelski sielski Saviet, Belarus
Haus
Nieharelski sielski Saviet, Belarus
Fläche 61 m²
Wie schön!Schotterstraße 5-6 kmRoute, Zug in 20 Minuten.Autoshop 2 mal pro WocheIn der Nähe …
$17,250
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Ferienhaus in Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Fläche 213 m²
Energieeffizientes neues Haus im Wald: Erdwärme, Grundstück in der Unterkunft, 15 km von der…
$275,000
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Ferienhaus in Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 280 m²
Geräumiges Ferienhaus 279.5 m2 in 18 km von Moskau für Leben, Erholung und Geschäft ❤️ Ein g…
$199,000
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Haus in Dziamidavicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Dziamidavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 113 m²
Zum Verkauf Luxushaus in der Nähe von Minsk in vergastem ST "Niva-F".Die modernen Reparature…
$142,470
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Haus in Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Haus
Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Fläche 207 m²
Stilvolles Haus für das Leben im ganzen Jahr, 17 km von Minsk, in einer Oase der Natur und m…
$239,000
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TekceTekce
Haus in Stankauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Stankauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 147 m²
Zum Verkauf ein schönes, log Haus, ausführlich in sagte, 147qm, mit einem Dachboden auf eine…
$82,552
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Haus in Dsjarschynsk, Belarus
Haus
Dsjarschynsk, Belarus
Fläche 78 m²
Zu verkaufen ein Wohnhaus an der Adresse: Minsk Region, Dzerzhinsky Bezirk, Dzerzhinsk, Mara…
$91,562
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Ferienhaus in Dziamidavicki sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Dziamidavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 143 m²
Über das Haus:• Moderne Konstruktion von 2025• Gesamtfläche von 143 m2, Wohnfläche - 77,6 m2…
$252,710
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Haus in Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 203 m²
Wir bringen Ihnen ein prächtiges Haus auf zwei Ebenen in Boroviki, Dzerzhinsky Bezirk. ANHA…
$160,000
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in Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 55 m²
Zum Verkauf 1⁄2 Teil des Hauses in Boroviki. Das Grundstück von 25 Hektar ist eingezäunt. In…
$15,000
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Haus in Fanipal, Belarus
Haus
Fanipal, Belarus
Fläche 152 m²
Stadthaus in Fanipol, 14 km von Minsk, 15 Minuten von der U-Bahn "Malinovka" in Minsk, in de…
$155,000
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Haus in Stankauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Stankauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 131 m²
Dieses Haus ist eine echte Oase für diejenigen, die Raum und Gemütlichkeit schätzen.Sie steh…
$84,500
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Ferienhaus in Dziamidavicki sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Dziamidavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 241 m²
Chiki Dorf liegt nur 15 Autominuten von der Stadt Minsk, 18 km von Moskau Ring Road, In der …
$250,000
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Haus in Barauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Barauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 34 m²
Zu verkaufen Ferienhaus in / t "Aeroflot", Dzerzhinsky Bezirk, Borovsky Dorfrat, in Brest Ri…
$55,120
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Haus in Putcynski sielski Saviet, Belarus
Haus
Putcynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 63 m²
Ein Haus mit einem Grundstück von 25100. in Privatbesitz in der Nähe der 2. Moskauer Ringstr…
$47,795
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Haus in Barauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Barauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 180 m²
Wir präsentieren Ihnen ein Haus in ST "Für die Ernte" Dzerzhinsky Bezirk, 45 km von Moscow R…
$29,000
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Haus 3 zimmer in Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Haus 3 zimmer
Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 158 m²
Etagenzahl 2
Urgenter Verkauf eines Hauses im malerischen Dorf UzrecheeZum Verkauf eingeschossiges Haus m…
$150,000
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Haus in Dsjarschynsk, Belarus
Haus
Dsjarschynsk, Belarus
Fläche 175 m²
Zu verkaufen ist ein sehr geräumiges, warmes Zwei-Level-Haus für das ganzjährige Leben mit Z…
$199,900
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Haus in Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Haus
Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Fläche 55 m²
Gemütliches Ferienhaus zum Verkauf in der Gartenpartnerschaft "Rainbow", im Stadtteil Dzerzh…
$19,900
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Ferienhaus in Cernikauscyna, Belarus
Ferienhaus
Cernikauscyna, Belarus
Fläche 189 m²
Haus zum Verkauf in der Agro-Stadt von Chernikovshchyna, 25 km zur Ringstraße.Zwei-Level-Fer…
$75,000
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Haus in Stankauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Stankauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 195 m²
Ein Grundstück von 21.23 Acres ist zum Verkauf, was Ihnen erlaubt, Ideen umzusetzen: von ein…
$44,900
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Haus in Viazan, Belarus
Haus
Viazan, Belarus
Fläche 45 m²
Haus auf 17 Hektar in der Stadt Fanipol ❤️ Ein gemütliches Eingeschoss-Haus mit einer Fläche…
$63,000
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Haus in Putcynski sielski Saviet, Belarus
Haus
Putcynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 205 m²
Traumhaus auf 31 Hektar Land - Frieden, Komfort, Natur! ❤️ Gemütliches Haus mit einem geräum…
$104,900
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Haus in Dziahilna, Belarus
Haus
Dziahilna, Belarus
Fläche 42 m²
Zweigeschossiges Ferienhaus mit Grundstück, Bad und Garage in einem malerischen Ort ❤️Ein Fe…
$22,300
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Haus in Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Haus
Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Fläche 278 m²
Haus zum Verkauf in Sukhodoly, nur 18 km von Minsk. Das Haus befindet sich in einem sehr mal…
$114,900
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Haus in Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Haus
Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Fläche 305 m²
Zum Verkauf ein Vier-Level-Haus 10 Minuten von Minsk! Es gibt ein Ferienhaus im Dorf Vitskov…
$130,000
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Haus in Dziamidavicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Dziamidavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 161 m²
Gemütliches Haus zum Verkauf!12 km von Moskau, Brest Richtung.Adresse: Minsk Region, Dzerzhi…
$131,000
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Wohnung in Hrycyna, Belarus
Wohnung
Hrycyna, Belarus
Fläche 92 m²
An apartment in a house is for sale.  Brest direction, M1 highway, 7 km to Fanipol, 18 km to…
$78,000
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Haus in Dsjarschynsk, Belarus
Haus
Dsjarschynsk, Belarus
Fläche 96 m²
Gutes Haus in Dzerzhinsk mit zentraler Kommunikation. ❤️ Das Haus ist 96,4 m2 mit allen zent…
$78,000
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