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Gewerbeimmobilien in Dzivinski sielski Saviet, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 349 m² in Dzivin, Belarus
Gewerbefläche 349 m²
Dzivin, Belarus
Fläche 349 m²
Stockwerk 1/1
Erholungszentrum in der Eigenschaft am See Luban in der Nähe von Ag. Divin von Kobrin Bezirk…
$191,148
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Produktion 293 m² in Dzivinski sielski Saviet, Belarus
Produktion 293 m²
Dzivinski sielski Saviet, Belarus
Fläche 293 m²
Produktions- und Lagergebäude (zweck - ein Bau von spezialisierten kommunalen Dienstleistung…
$9,321
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