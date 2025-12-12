Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Dzieraviancycki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Dzieraviancycki sielski Saviet, Belarus

Haus in Dzieraviancycki sielski Saviet, Belarus
Haus
Dzieraviancycki sielski Saviet, Belarus
Fläche 47 m²
Zum Verkauf ein gutes, gepflegtes Haus. Das Haus verfügt über drei Zimmer, eine Küche, eine …
$9,000
