  2. Belarus
  3. Dzieraviancycki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Dzieraviancycki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Dzieraviancycki sielski Saviet, Belarus
Haus
Dzieraviancycki sielski Saviet, Belarus
Fläche 47 m²
Zum Verkauf ein gutes, gepflegtes Haus. Das Haus verfügt über drei Zimmer, eine Küche, eine …
$9,000
Immobilienangaben in Dzieraviancycki sielski Saviet, Belarus

